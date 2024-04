Ο Μάικ Μπατίστ πιστεύει πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει την πρόκριση για το Final Four του Βερολίνου, όμως δεν έχει τον Ολυμπιακό στις προβλέψεις του.

Η EuroLeague όλο αυτό το διάστημα έχει βάλει legends και όχι μόνο να κάνουν τις δικές τους προβλέψεις ενόψει του Final Four. Μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Σάσα Βεζένκοβ, ήταν σειρά του Μάικ Μπατίστ να κάνει το δικό του σχόλιο, όσον αφορά την τετράδα που πιστεύει ότι θα βρίσκεται στο Βερολίνο.

Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού φυσικά έβαλε τους «πρασίνους» μέσα στις επιλογές του. Ο Παναθηναϊκός άλλωστε με τη σεζόν που πραγματοποιεί, βρίσκεται στις επιλογές των περισσοτέρων. Ο Μπατίστ που έχει κατακτήσει τρεις φορές της EuroLeague με τους «πρασίνους», μαζί με τον Παναθηναϊκό επέλεξε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης καθώς και τις Βίρτους Μπολόνια, Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας εκτός τον Ολυμπιακό.

Άλλωστε ο Μπατίστ είχε δηλώσει και νωρίτερα μέσα στη σεζόν πως αν ο Παναθηναϊκός βρεθεί στο Final Four, θα βρίσκεται εκεί για να στηρίξει την ομάδα της οποίας τα χρώματα «υπηρέτησε» από το 2003 έως το 2014, με διακοπή ενός έτους για τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε.

