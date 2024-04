Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε τις προβλέψεις του για το Final Four της Euroleague.

Mπορεί να αγωνίζεται πλέον στο ΝΒΑ και τους Κινγκς, αλλά ο Σάσα Βεζένκοβ δεν ξεχνά τη Euroleague. Ο Βούλγαρος forward που τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έκανε τις προβλέψεις για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στο Final Four στο Βερολίνο.

Επέλεξε τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, την κάτοχο του τίτλου Ρεάλ και την Φενέρμπαχτσε. Σίγουρα απολαμβάνει τις μάχες της Euroleague όσο φυσικά του επιτρέπουν οι συνθήκες και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σακραμέντο που δίνει μάχη για να εξασφαλίσει την απευθείας είσοδο στα play off μέσω της πρώτης εξάδας της Δύσης.

Tη σεζόν που πέρασε ο Σάσα είχε αγγίξει το τρόπαιο με τον Ολυμπιακό στον τελικό, αλλά ο Σέρχιο Γιουλ έβαλε το μεγάλο σουτ στο τέλος και χάρισε την κούπα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

The 2022-23 EuroLeague MVP Sasha Vezenkov has given his predictions for #F4GLORY pic.twitter.com/kMQ6mSckUE