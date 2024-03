Ο Πάρις Λι ήταν ο παίκτης της τελευταίας για τη Βιλερμπάν, ενώ στη συνέχεια έκλεψε την παράσταση δίνοντας το... έναυσμα για τους πανηγυρισμούς.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με τρίποντο στα 4'' πριν από το τέλος έδωσε την... χαριστική βολή στην Αναντολού Εφές χαρίζοντας στην Βιλερμπάν την 7η νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Με ένα «dagger» τρίποντο από τη γωνία «έγραψε» το 84-80 με το οποίο έβαλε την τουρκική ομάδα σε πολλές περιπέτειες όσον αφορά το play in.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πάρις Λι ήταν εκείνος που έδωσε και το... σύνθημα των πανηγυρισμών χτυπώντας το τύμπανο στην νεόκτιστη «LDLC Arena». Αν μη τι άλλο ο Αμερικανός γκαρντ το ευχαριστήθηκε και με το παραπάνω. Ειδικά από τη στιγμή που δεν ήταν σε καλό βράδυ (6π., 2/8 σουτ), αλλά φρόντισε να ευστοχήσει στο πιο κρίσιμο τρίποντο του αγώνα.

Το τρίποντο που σφράγισε τη νίκη της Βιλερμπάν...

...και το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς

.@_plee1 bringing in the NOISE in the new @LDLCASVEL arena with the post game celebrations 🔊🥁 pic.twitter.com/ipvxSRv6tM