Η Ζάλγκιρις βράβευσε τον Μπραζντέικις πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Euroleague αντιμετωπίζοντας στη Λιθουανία τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής, στην πρώτη επίσκεψη των «ερθρόλευκων» στο συγκεκριμένο γήπεδο μετά το περυσινό Final 4.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στη διάθεσή του, μεταξύ άλλων και τον Ίγκνας Μπραζντέικις ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Πειραιά στην αρχή της φετινής σεζόν, έπειτα από μία γεμάτη χρονιά με τη φανέλα της Ζάλγκιρις.

Μάλιστα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οι γηπεδούχοι τίμησαν τον 25χρονο Λιθουανό φόργουορντ για το πέρασμά του από τον σύλλογο, προσφέροντάς του έναν πίνακα που πάνω έγραφε «Thank you Iggy», που σημαίνει «Σε ευχαριστούμε Ίγκι».

Former Zalgiris player Ignas Brazdeikis is back to @ZalgirioArena. Good to see you here, @_iggy_braz! 🤝 pic.twitter.com/gIn5cmbqoH