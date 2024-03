Ο Ίγκνας Μπραζντέικις επέστρεψε στο Κάουνας ως αντίπαλος της Ζάλγκιρις και οι Λιθουανοί του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Μέχρι και πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, ο Ίγκνας Μπραζντέικις αποτελούσε μέλος της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Και αν μη τι άλλο ήταν από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές των Λιθουανών στην είσοδό τους στα περσινά play-offs της Euroleague. Λογικό και επόμενο να τον υποδεχθούν θερμά οι φίλοι της Ζάλγκιρις Κάουνας στην «Zalgirio Arena».

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης μεταξύ της Ζάλγκιρις και του Ολυμπιακού, ο Λιθουανός φόργουορντ δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα και να φωτογραφίζεται με τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Ignas Brazdeikis is back in Kaunas for the first time after his departure 🥰 pic.twitter.com/q84NQ5giyQ