Ο Ντόβιντας Γκιεντράιτις έφυγε με θλάση από τον τελικό Κυπέλλου Λιθουανίας και είναι πλέον αμφίβολος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Ζάλγκιρις στέφθηκε Κυπελλούχος Λιθουανίας αλλά ο τελικός της έφερε προβλήματα ενόψει της συνέχειας. Συγκεκριμένα ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις έμεινε εκτός από το δεύτερο ημίχρονο του τελικού και η διάγνωση έδειξε θλάση στον δικέφαλο.

Η Ζάλγκιρις ενημέρωσε ότι ο Γκιεντράιτις θα απουσιάσει από τα προκριματικά του EuroBasket 2025 και φαίνεται ότι δε θα προλάβει ούτε τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε πως η Ζάλγκιρις υποδέχεται στην επανέναρξη της EuroLeague (01/03 - 20:00) τους «ερυθρολεύκους» που κυνηγούν την απευθείας είσοδό τους στην πρώτη εξάδα και τα play-offs.

Ο Γκιεντράιτις σε 15 λεπτά που αγωνίζεται στην EuroLeague με τη Ζάλγκιρις μετράει 4.5 πόντους μέσο όρο με 45.2% από το τρίποντο, 1.1 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Dovydas Giedraitis and Laurynas Birutis will miss the FIBA EuroBasket 2025 Qualifier. pic.twitter.com/E1w6eKnDJu