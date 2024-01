O Aλέκσα Αβράμοβιτς επιστρέφει στη δράση στις 22 Γενάρη.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς είχε πει στη Mozzart Sport, σε εκδήλωση του Μέσου, πως θα γυρίσει σύντομα στην αγωνιστική δράση. Και πλέον έχουμε και ημερομηνία. Ο Σέρβος γκαρντ επιστρέφει την Δευτέρα 22 Γενάρη (κόντρα στη Μέγκα Μπέμαξ), λύνοντας τα χέρια του Ομπράντοβιτς.

Ο Αβράμοβιτς είχε σπάσει το πόδι του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο και ήταν εκτός δράσης περίπου δύο μήνες. Άλλη μια σημαντική επιλογή στην περιφέρεια της Παρτίζαν.

Φέτος μετράει κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, με 1.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 12 αγώνες της

Aleksa Avramovic is set to return on the court on January 22nd after a long-term injury 💪 pic.twitter.com/wM0epBQiu2