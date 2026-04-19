Η Aba liga δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Ερυθρού για την αναβολή της αναμέτρησης με την Παρτίζαν με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να είναι απογοητευμένος στις δηλώσεις του.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κάνει αίτημα στην Aba Liga, προκειμένου να αναβληθεί η αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει για τα play-in της EuroLeague.

Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή απέρριψε το αίτημα των «ερυθρολεύκων» και έτσι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά.

Ο λόγος του αιτήματος από πλευράς Ερυθρού, είχε να κάνει σχετικά με την αναμέτρηση «ζωής ή θανάτου» που έχει με την Μπαρτσελόνα την Τρίτη 21 Απριλίου για τα play-in της EuroLeague και ζήτησε να αναβληθεί το ντέρμπι με τον... αιώνιο αντίπαλό του, προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το κρίσιμο ματς.

Στις δηλώσεις του ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν φανερά απογοητευμένος και τόνισε ότι θα ήταν όφελος της Aba liga η πρόκριση του Ερυθρού Αστέρα στα play-offs.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ένα εξαιρετικά δύσκολο μίνι-πρόγραμμα μας περιμένει, με δύο αγώνες μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Ειλικρινά λυπάμαι που η ABA League δεν έδειξε κατανόηση στο αίτημά μας για αναβολή αυτού του αγώνα, γιατί πιστεύω ότι η πρόκρισή μας στα playoffs της Euroleague αποτελεί όφελος και καλή εικόνα και για την ίδια την ABA League. Τώρα που τα πράγματα είναι όπως είναι, στρεφόμαστε σε αυτή την υποχρέωση και θέλουμε να παίξουμε έναν καλό αγώνα».