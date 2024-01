Ο Όστιν Χόλινς εντάχθηκε στη Ζαλγκίρις τον Δεκέμβριο υπογράφοντας αρχικώς συμβόλαιο για τρεις εβδομάδες και πλέον αναμένεται να βγει ξανά στη free agency, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Κάουνας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ζαλγκίρις επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Όστιν Χόλινς, τον 32χρονο Αμερικανό περιφερειακό ο οποίος πάτησε ξανά παρκέ με τους Λιθουανούς μετά την επέμβαση στο γόνατο που υποβλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Η αρχική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών ήταν για τρεις εβδομάδες και εφόσον ο Χόλινς ήταν σε καλή κατάσταση, θα έκλεινε τη σεζόν 2023/24 στο Κάουνας. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην παίκτης της Μακάμπι, της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από το Κάουνας, ψάχνοντας νέα ομάδα.

Σε οκτώ συμμετοχές με τη Ζαλγκίρις στη EuroLeague, σημείωσε 3.9 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 12:05 λεπτά μ.ό.

