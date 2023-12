Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Όστιν Χόλινς, ο οποίος θα δοκιμαστεί για τρεις εβδομάδες στους Λιθουανούς και εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, θα μείνει ως το τέλος της σεζόν στο Κάουνας.

Η Ζάλγκιρις επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Όστιν Χόλινς, τον 32χρονο περιφερειακό ο οποίος θα πατήσει ξανά παρκέ για τους Λιθουανούς μετά την επέμβαση στο γόνατο που υποβλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Χόλινς δεσμευόταν με συμβόλαιο με τη Μακάμπι όμως αποδεσμεύτηκε το καλοκαίρι και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις όπου θα δοκιμαστεί για τρεις εβδομάδες και εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, θα κλείσει τη σεζόν 2023/24 στο Κάουνας.

Πέρσι αγωνίστηκε σε 19 αγώνες στη EuroLeague με την «ομάδα του λαού», σημειώνοντας 1.8 πόντους και 1.3 ριμπάουντ μ.ό. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει επίσης στη EuroLeague με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τον Ερυθρό Αστέρα.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις έχει μπροστά της τον εντός έδρας αγώνα με την Παρτίζαν (14/12, 20:00) για τη 14η αγωνιστική της regular season.

New addition Austin Hollins joins Zalgiris for a three-week try-out period. After trial period Zalgiris will decide whether @aHolli_20 will stay with the team until the end of the season. ✍️ pic.twitter.com/uzlT9LMOtY