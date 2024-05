Η Μονακό φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς από τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα ντε Λούκας, η Μονακό είναι πλέον το βασικό φαβορί για την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς από τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Τις προηγούμενες ημέρες οι φήμες έκαναν λόγο για μεταγραφή του Λετονού φόργουορντ από τη Βαλένθια, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει και σε λίγους μήνες αναμένεται να γίνει κάτοικος του Μόντε Κάρλο.

Τη φετινή σεζόν, ο 28χρονος Σμιτς είχε κατά μέσο όρο στην Euroleague από 10,5 πόντους ενώ παράλληλα μάζευε 4,3 ριμπάουντ και μοίραζε 1,2 ασίστ σε 22:56 λεπτά εντός παρκέ.

