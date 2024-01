«Τρελάθηκε» ο Ντόντσιτς με Τεόντοσιτς: «Δεν είχα γεννηθεί όταν έκανε τέτοιες πάσες» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έπαθε πλάκα με την αδιανόητη ασίστ του Τεόντοσιτς κόντρα στην Αρμάνι.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς έκανε πάλι τα μαγικά του στο Μιλάνο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 62-76 μολονότι έχασε από νωρίς με τραυματισμούς τον Νεμάνια Νέντοβιτς και τον Μάικ Τόμπεϊ.

Ο Σέρβος είδε τον Νταβιντόβατς στη γωνία και του έβγαλε μια ασύλληπτη πάσα με περιστροφή υπό την πίεση δυο παικτών της Αρμάνι. Αυτή η πάσα προκάλεσε και τον θαυμασμό του Λούκα Ντόντσιτς που δεν ξεχνά τη Euroleague τώρα που είναι σταρ των Μάβερικς.

Ο Luka Magic ανέβασε την ασίστ του Μίλος κι έγραψε: «Δεν είχα γεννηθεί όταν έκανε τέτοιες πάσες».

I wasn’t born yet when he was already making those passes 😂😂 https://t.co/qIy3icj5kq