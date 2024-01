Η Μονακό εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον αγώνα του Ματίας Λεσόρ.

Η Μονακό φιλοξενήθηκε στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 21η αγωνιστική της Euroleague, σε έναν αγώνα όπου το «τριφύλλι» είχε άνετο έργο και έφτασε στην εύκολη επικράτηση με 88-63.

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές για τους «πράσινους» ήταν ο Ματίας Λεσόρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 23 πόντους (9/10 δίποντα, 5/6 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε συνολικά 30:34 λεπτά εντός παρκέ.

Αυτή η επίδοση του Γάλλου σέντερ προκάλεσε τον θαυμασμό της Μονακό η οποία ανέβασε μία φωτογραφία του από τον αγώνα με λεζάντα το μήνυμα:

«Μερικές φορές, πρέπει απλώς να βγάλεις το καπέλο σου για να εκτιμήσεις πόσο καλός είναι ο πρώην παίκτης σου. Άξιος, Ματίας Λεσόρ»

Sometimes, you just have to take your hat off to appreciate how good your former player is…🤷



Well played, Mathias Lessort 👏 pic.twitter.com/wYquMLKdlt