Η Αναντολού Εφές έχει μπροστά της τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (9/1, 21:15) και προανήγγειλε την επιστροφή του Ντέρεκ Γουίλις, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης από τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Ντέρεκ Γουίλις τραυματίστηκε στο δεξί χέρι στο ματς κόντρα στην Παρτιζάν και υποβλήθηκε σε επέμβαση στις 25/11, παραμένοντας εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα.

Πλέον ο 28χρονος ύψους 2.06 πάουερ φόργουορντ είναι έτοιμος για την επιστροφή του, όπως προανήγγειλε η Αναντολού Εφές μέσω social media.

Ο Ουίλις μετράει φέτος 8 πόντους με 58.8% στο δίποντο και 42.9% στο τρίποντο, 4.3 ριμπάοντ και 1.1 ασίστ σε 26:33.

Η Αναντολού Εφές δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (9/1, 21:15) στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

