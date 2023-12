Τον Όστιν Χόλινς διατηρεί στο ρόστερ της η Ζάλγκιρις Κάουνας για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μετά την αλλαγή στη θέση του προπονητή με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αναλαμβάνει.

Ο Όστιν Χόλινς θα παραμείνει κάτοικος Κάουνας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμα. Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός θα παραμείνει για τις επόμενες 14 ημέρες ακόμα, μετά το πρώτο του 20ήμερο.

Ο Χόλινς υπέγραψε στις 11 Δεκεμβρίου και είχε οψιόν για ανανέωση ως το φινάλε της σεζόν, όμως τα σχέδια ενδεχομένως να έχουν αλλάξει μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει αναλάβει αντί του Κάζις Μακσβίτιτς και πλέον ο Χόλινς θα διεκδικήσει ξανά τον ρόλο του στο ρόστερ των Λιθουανών. Στις τέσσερις συμμετοχές του στην EuroLeague μέτρησε 3.8 πόντους στα 12 λεπτά συμμετοχής του.

.@aHolli_20 stays in Zalgiris for at least 2 more weeks. pic.twitter.com/Bs4GdpZU9H