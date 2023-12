Ο Ματ Κοστέλο γύρισε στις προπονήσεις της Μπασκόνια.

Όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Μπασκόνια, ο Ματ Κοστέλο ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο 30χρονος σέντερ πριν από 20 ημέρες περίπου είχε υποστεί διάστρεμμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Μπανταλόνα, το οποίο τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς πλέον μπορεί να τον υπολογίζει ξανά στα πλάνα του σιγά - σιγά, με τη Μπασκόνια να υποδέχεται στις 3 του Ιανουαρίου του νέου έτους, τον Παναθηναϊκό AKTOR, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

😉 Look who is back! @MattCostello10 ya está de vuelta con el equipo 💪#GoazenBaskonia pic.twitter.com/hGFnO0UA4U