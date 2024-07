Η Μπασκόνια βρίσκεται πολύ κόντα στην επίτευξη συμφωνίας με τον Λούκα Σάμανιτς σύμφωνα με την «TeleSport».

Ο Λούκα Σάμανιτς (24 ετών, 2.11 μέτρα) βρίσκεται στα ραντάρ της Μπασκόνια με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Σύμφωνα με το σερβικό μέσο, οι Βάσκοι θέλουν να εντάξουν τον Κροάτη φόργουορντ στην ομάδα, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υπάρχον ρόστερ και να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική ομάδα στην επερχόμενη EuroLeague.

Ο Σάμανιτς ο οποίος αγωνίζεται στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για λογαριασμό των Γιούτα Τζαζ , την σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 4.1 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 10 λεπτά συμμετοχής.

