Μονέκε: «Είμαι παίκτης της Μπασκόνια και ανυπομονώ για την καινούρια σεζόν»

Ο Τσίμα Μονέκε έβαλε τέλος στα σενάρια φυγής του από την Μπασκόνια με επίσημη ανάρτηση του στα Social Media.

Ο Τσίμα Μονέκε (29 ετών, 1.96) με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δήλωσε πως ό,τι ακούγεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με το μέλλον του στην Μπασκόνια δεν είναι τίποτα παραπάνω πέρα από φήμες.

Ο Νιγηριανός σέντερ ξεκαθάρισε πως αποτελεί μέλος των Βάσκων και είναι ενθουσιασμένος για την επερχόμενη σεζόν τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην διοργάνωση της EuroLeague δηλώνοντας πως έχει έρθει ήδη σε συζητήσεις με τον προπονητή της Μπασκόνια, Πάμπλο Λάσο σχετικά με την καινούρια χρονιά.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος σέντερ στα παρκέ της EuroLeague μέτρησε 13.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24:44 λεπτά συμμετοχής.

I genuinely don’t know who is making up all these rumors but they’re getting tiring. I’m a Baskonia player and I’m really excited for this season. I spoke to Coach Laso yesterday and I think we have a chance to do something special this season 🤞🏾