Εισιτήρια τέλος για το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ερυθρό Αστέρα (28/12, 21:15) καθώς ανακοινώθηκε sold out από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Δεν θα... πέφτει καρφίτσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης (28/12) καθώς έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής του α' γύρου της Euroleague, το οποίο θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μετά από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά τις τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες σε Λυών, Μονακό και Μιλάνο, οι φίλοι των «πρασίνων» ζεστάθηκαν και με το... παραπάνω εξαφανίζοντας τα εισιτήρια για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα με... συνοπτικές διαδικασίες.

Προς το παρόν προέχει η αναμέτρηση στην Πάτρα με αντίπαλο τον Προμηθέα όπου δεν θα δώσει το «παρών» ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες ήταν «καθαρές» μετά το σοκαριστικό του πέσιμο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την αναμέτρηση με τους Σέρβους.

