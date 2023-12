Ο Μάριους Γκριγκόνις έζησε πολλές στιγμές αποθέωσης. Ίσως η καλύτερη ήταν αυτή από τον Ματίας Λεσόρ, την ώρα που ο Λιθουανός έκανε δηλώσεις.

Ο Μάριους Γκριγκόνις σημείωσε ένα τεράστιο τρίποντο, με το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην έδρα της Μονακό με σκορ 91-90. Μόλις ολοκληρώθηκε το ματς όλοι οι «πράσινοι» έτρεξαν πάνω στον Λιθουανό, τον αγκάλιασαν και όλοι μαζί πανηγύρισαν με την καρδιά τους.

Όπως ήταν λογικό, ο Γκριγκόνις ήταν περιζήτητος και στις δηλώσεις. Την ώρα που μιλούσε στην κάμερα της EuroLeague, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε από το πουθενά, άρπαξε τον συμπαίκτη του, φωνάζοντας δυνατά. Πανηγύρισαν μαζί για λίγα δεύτερα, προτού ο Γάλλος αποχωρήσει και ο Λιθουανός ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Δείτε το βίντεο:

Trying to keep it cool when @ThiasLsf joins your interview...



All in a nights work for Grigonis 🎤 pic.twitter.com/VO3qkC7Ujl