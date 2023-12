Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος στη flash interview μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, μιλώντας για τις αποφάσεις των διαιτητών στην τέταρτη περίοδο, εξηγώντας ότι κάθε αμφισβητούμενο σφύριγμα δινόταν στη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός έχασε... δικό του παιχνίδι στην Μπολόνια από τη Βίρτους, μολονότι είχε τον έλεγχο ως τα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 69-67 στην Ιταλία και έπεσαν σε αρνητικό ρεκόρ, με τον Ντάνιελ Χάκετ να βάζει το μεγάλο καλάθι της βραδιάς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε στη flash interview τι δεν πήγε καλά στην τέταρτη περίοδο και ξέσπασε με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις:

«Δεν ξέρω τι έγινε στην τέταρτη περίοδο, είχαμε κακές αποφάσεις όμως πρέπει να δω ξανά το τέταρτο δεκάλεπτο. Κάθε σφύριγμα των διαιτητών ήταν εναντίον μας! Κάθε αμφισβητούμενο σφύριγμα ήταν εναντίον μας! Δεν μπορώ να κριτικάρω τους διαιτητές. Κάνουν τη δουλειά τους, κάνουμε τη δουλειά μας. Είχαμε κακές επιλογές στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά είναι παράξενο ό,τι συνέβη»!

Georgios Bartzokas went on a rant about referees after a loss against Virtus Bologna 👀🤔 pic.twitter.com/DB4KAxQ3Mh