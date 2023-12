Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο είχε ένα ακόμα ξέσπασμα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Βιλερμπάν απέναντι στον Παναθηναϊκό και το «διπλό» των «πρασίνων» για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Έξαλλος ήταν ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο μετά την ήττα της Βιλερμπάν από τον Παναθηναϊκό στη Λυών. Ο Ιταλός κόουτς, γνωστός για τις αντιδράσεις του και τα ξεσπάσματά του, είχε ένα ακόμα αυτήν τη φορά στο flash interview μετά το φινάλε.

«Τι να συζητήσουμε, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε» ήταν τα λόγια του σε ερώτηση του δημοσιογράφου για να του κάνει ένα σχόλιο πάνω στο παιχνίδι.

Όπως είναι λογικό ο... οξύθυμος χαρακτήρας του Ποτζέκο έκανε την «έκρηξή» του, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά του μετά την ήττα.

Gianmarco Pozzecco: "What are we talking about? There is nothing to talk about." 🗣️ pic.twitter.com/IXCuFqbMp9