Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως θα είναι sold out η πτήση για τα ματς με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

Την συμπαράσταση του κόσμου του θα έχει ο Ολυμπιακός και μακριά από το ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν πως οι θέσεις για το ταξίδι στην Ισπανία για τα ματς με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έχουν ήδη συμπληρωθεί.

Αναλυτικά

Sold out δεν γίνεται μόνο στις αναμετρήσεις στο ΣΕΦ, αλλά και στο TOGETHER WE FLY!

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις για το ταξίδι στην Ισπανία (10 ως 12 Ιανουαρίου) για τους αγώνες με Μπαρτσελόνα και Βιτόρια, έχουν ήδη συμπληρωθεί!

Το ίδιο ισχύει και για τα μεμονωμένα εισιτήρια των αναμετρήσεων, καθώς όσα είχε στην διάθεσή της η ομάδας μας έχουν ήδη διατεθεί!

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη μαζική συμμετοχή!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!