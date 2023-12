Ο Ολυμπιακός έχει έναν εκπρόσωπο στη λίστα των παικτών με ποσοστό καλύτερο του 50/40/90 σε δίποντα, τρίποντα και βολές και αυτός δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς.

Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί ένα από τα πέντε μέλη ενός πολύ κλειστού κλαμπ της EuroLeague. Αυτό δηλαδή που μετράει το χαρακτηριστικό 50/40/90. Νούμερο που αναφέρεται στα ποσοστά του κάθε παίκτη σε δίποντα, τρίποντα και βολές αντίστοιχα.

Πέντε παίκτες υπάρχουν στην ιστορία της EuroLeague που μετρούν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το παραπάνω όριο σε κάθε κατηγορία και τρεις εξ αυτών είναι ακόμα ενεργοί. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού φυσικά με την ικανότητά του στο σκοράρισμα δε θα μπορούσε να λείπει.

Δίπλα του υπάρχει ο Τζέιμς Νάναλι της Παρτίζαν και ο Νάντο Ντε Κολό της Βιλερμπάν, που αγωνίζονται ακόμα κάθε εβδομάδα στα παρκέ της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα ο Τζίτζι Ντατόμε που μόλις το καλοκαίρι κρέμασε τα παπούτσια του, θα κατοικεί για πάντα σε αυτήν τη λίστα, ενώ φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει ένας από τους καλύτερους σουτέρ της ιστορίας της EuroLeague, ο Τζέισι Κάρολ.

