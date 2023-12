Ο Ταμίρ Μπλατ έκλεισε τη πρώτη περίοδο μειώνοντας για την Μακάμπι τη διαφορά από τη Βιλερμπάν με σουτ που μπήκε με τη βοήθεια του ταμπλό από το κέντρο.

Η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, με τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής να προσφέρουν έναν αρκετά συναρπαστικό αγώνα.

Το πρώτο δεκάλεπτο μάλιστα έληξε με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο αφού ο Ταμίρ Μπλατ των φιλοξενούμενων μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους (19-17), ευστοχώντας σε σουτ τριών πόντων από το κέντρο του γηπέδου, με τη μπάλα να βρίσκει πρώτα στο ταμπλό. Οι διαιτητές πήγαν στο άμεσο ριπλέι ώστε να εξετάσουν τη φάση, η οποία ήταν ξεκάθαρη και γρήγορα χρέωσαν το καλάθι στον Μπλατ.

Δείτε τη φάση:

Tamir Blatt beats the first-quarter buzzer with an incredible mid-court shot!🎯🎯🎯#MagicMoment I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/CHAJNAiHdi