H Άλμπα πήρε το... θρίλερ κόντρα στην Ζάλγκιρις με 64-62 και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Euroleague.

Στο 5-7 πήγε η Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας δεν κατάφερε να να επικρατήσει της Άλμπα, αφού οι Γερμανοί πέτυχαν τη μεγάλη ανατροπή και ανέβηκαν στο 2-10. Ο Μάτισεκ ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τη νίκη στην Άλμπα με τρίποντο, έξι δευτερόλεπτα για το τέλος.

.Για τους νικητές ο Τίμαν είχε 16 πόντους με 6 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη πλευρά 15 πόντους είχε ο Γκεντράιτις και στους 11 σταμάτησε ο Ντίμσα. Η Άλμπα ανανέωσε πολλές επιθέσεις, αφού τελείωσε το ματς με 16 επιθετικά ριμπάουντ.

🎯🎯🎯 FOR THE WIN IN BERLIN!#EveryGameMatters l @albaberlin pic.twitter.com/hzsRK94KL9