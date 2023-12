Γεμάτο είναι το απουσιολόγιο της Εφές ενόψει Παναθηναϊκού για την πρώτη δόση της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague. Τελευταίο όνομα αυτό του Ροντρίγκ Μπομπουά, που μπήκε στη λίστα των αμφιβόλων.

Ενός κακού... μύρια έπονται. Η Εφές είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Κλάιμπερν μάλιστα να μένει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αλλά αυτός δε θα είναι η μοναδική απουσία στο επερχόμενο ματσάρισμα με τον Παναθηναϊκό (5/12 - 19:30).

Ο Ροντρίγκ Μπομπουά τραυματίστηκε στην τελευταία αναμέτρηση του τουρκικού πρωταθλήματος, στη νίκη της Εφές επί της Πέτκιμσπορ και αποχώρησε έχοντας δεμένο το πόδι του.

