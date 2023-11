Η Παρτίζαν τίμησε τον Ματίας Λεσόρ πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Παναθηναϊκό με έναν τηλεβόα που ο Γάλλος σέντερ έδινε το σύνθημα στους οπαδούς των Σέρβων όσο αγωνιζόταν στο Βελιγράδι.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτίζαν με την οποία αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία και εξελίχτηκε σε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς στη EuroLeague πριν πάρει τα ταλέντα του και μετακομίσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Η Παρτίζαν υποδέχεται τους «πράσινους» στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague και πριν από το τζάμπολ, οι Σέρβοι τίμησαν τον Λεσόρ με έναν τηλεβόα!

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση αφού ο Λεσόρ συνήθιζε να παίρνει τον τηλεβόα και να ξεσηκώνει τους οπαδούς της Παρτίζαν που τον αποθέωσαν μαζικά στη Stark Arena.

Στο πλευρό του Γάλλου ήταν ο πρόεδρος του κλαμπ, Οστόγια Μιχαήλοβιτς ενώ η κάμερα «έπιασε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να χαμογελά στον πάγκο της Παρτίζαν.

Even Zeljko Obradovic cracked a smile while Partizan fans welcome Mathias Lessort back in Belgrade ☺️ pic.twitter.com/VeEjZR4S4j