Aποθέωση Πιτίνο για Παναθηναϊκό με γνωστό σύνθημα: «Δεν ξεχνάω τις υπέροχες αναμνήσεις» (vid)

Ο Ρικ Πιτίνο δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό και ανέβασε video στα social media με ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν στην εξέδρα των οργανωμένων και τραγουδούσαν μαζί τους ένα γνωστό τους σύνθημα. Ο θρύλος του NCAA, Ρικ Πιτίνο που έχει κάτσει στον πάγκο των πράσινων, δεν ξεχνά τα όσα έζησε στην Ελλάδα. Μάλιστα ανέβασε ανάρτηση με video με το γνωστό σύνθημα και τόνισε πως δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτές τις συναρπαστικές στιγμές.

Στον Παναθηναϊκό βρέθηκε από το 2018 μέχρι και το 2020 με ένα μικρό διάλειμμα το 2019, ενώ έκατσε και στον πάγκο της Εθνικής με την οποία βρέθηκε στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2020 στον Καναδά.

Where I coached in Greece - fascinating, passionate n I'll never forget those wonderful memories ☘️ https://t.co/bdpZ16b01V