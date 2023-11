Ο Κέβιν Πάνγκος φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Ζαλγκίρις ώστε να φορέσει ξανά τη φανέλα της έπειτα από τη διετία 2016-18.

Ο Κέβιν Πάνγκος έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις τη σεζόν 2016/17.

Στο Κάουνας έφτιαξε το όνομά του, μετακομίζοντας στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, πριν περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό των Καβαλίερς με τους οποίους μέτρησε 24 συμμετοχές στο ΝΒΑ.

Πλέον ο 30χρονος Καναδός πόιντ γκαρντ είναι... φευγάτος από την Αρμάνι Μιλάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News, αναμένεται να επιστρέψει στη Ζάλγκιρις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρησμένες επαφές.

Ο Πάνγκος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μιλανέζους όμως ο Έτορε Μεσίνα εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του πως δεν είναι ο... κατάλληλος οδηγός για το αυτοκίνητο της Αρμάνι.

Φέτος μετράει 7.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε πέντε αγώνες στην Ευρωλίγκα με την Αρμάνι.

According to @JonasLeksas, Kevin Pangos is in advanced negotiations with Zalgiris 👀 pic.twitter.com/hAkCVLMlYm