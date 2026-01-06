Αταμάν: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τα όσα έγιναν στο παρκέ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Νομίζω ότι πετάξαμε όλες τις μεγάλες νίκες που είχαμε εκτός έδρας αυτή τη σεζόν. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα, τίποτα δε δούλεψε. Στο μπάσκετ είναι κάποιες μέρες που όλα πάνε στραβά. Απόψε είναι τεράστια ήττα για εμάς.

Συγγνώμη στους οπαδούς μας, σε όσους μας υποστηρίζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε για την ήττα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».