Σφαιρόπουλος: «Μια ομάδα, μια οικογένεια»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος με ανάρτηση του, έδειξε το κλίμα που επικρατεί στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας ζει την εποχή Σφαιρόπουλου εδώ και λίγο καιρό, με τον Έλληνα προπονητή να έχει ρεκόρ 2-3 στη Euroleague (2 νίκες εντός, 3 ήττες εκτός). Οι Σέρβοι λύγισαν στο ΣΕΦ, με τον Σφαιρόπουλο να δείχνει την ενότητα της ομάδας του με ανάρτηση στο twitter.

«Συνεχίζουμε. Πιο δυνατά και πιο σκληρά. Με την υποστήριξη σας. Μια ομάδα, μια οικογένεια», έγραψε στα social media και δεν πτοείται από το αρνητικό αποτέλεσμα στο ΣΕΦ. Είναι ο άνθρωπος που αναμόρφωσε τη Μακάμπι και θέλει να παρουσιάσει ανάλογο έργο και στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ έπαιξε δύο τελικούς με τον Ολυμπιακό στη Εuroleague.

We continue! Harder and tougher! With your support!

One team, one family! ⚪️🔴#WeAreTheTeam #kkcz pic.twitter.com/hfUurhVoDR