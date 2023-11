Βραβεύτηκε από τον Ολυμπιακό ο Μπολομπόι πριν την έναρξη του αγώνα της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα με το ημίχρονο να λήγει 45-44 υπέρ των γηπεδούχων, σε ένα πρώτο μέρος όπου και οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να ανοίξουν την μεταξύ τους διαφοράς.

Πέρα από την αποθέωση του Γιάννη Σφαιρόπουλου και του Μίλος Τεόντοσιτς, πριν την έναρξη του αγώνα, ο σύλλογος του Πειραιά τίμησε τον Μπολομπόι ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχοντας κατά μέσο όρο σε κάθε ματς 3,8 πόντους με 3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 11:18 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το βίντεο από την στιγμή της τιμητικής βράβευσης;

&

Joel Bolomboy honored by the Olympiacos management before the game 👏 pic.twitter.com/itE2nIgaU5