Ο για μία ακόμη φορά ιδιαίτερος πανηγυρισμός του Ποτζέκο μετά τη νίκη της Βιλερμπάν μέσα στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου.

Η Άλμπα Βερολίνου υποδέχτηκε την Βιλερμπάν για την 8η αγωνιστική της Euroleague με τους φιλοξενούμενους να περνάνε νικηφόρα από τη Γερμανία με 73-68.

Ο Ποτζέκο είδε τους παίκτες τους να καθαρίζουν το ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα και με τη λήξη της αναμέτρησης ο Ιταλός τεχνικός έτρεξε να πανηγυρίσει το διπλό μαζί με τους αθλητές του, με έναν ιδιαίτερο και ευφάνταστο τρόπο, όπως συνηθίζει να κάνει άλλωστε.

Δείτε το βίντεο:

It's becoming a ritual for coach Pozzecco😂@LDLCASVEL pic.twitter.com/OFMmSp76UY