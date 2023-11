Ο Τζέιμς επιτέθηκε στον Μεσίνα: «Έφτιαξες ένα απαίσιο ρόστερ και δεν κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη»!

Ο Έτορε Μεσίνα... άδειασε τον Κέβιν Πάνγκος και ο Μάικ Τζέιμς στήριξε τον γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, κατηγορώντας τον Ιταλό προπονητή ότι έφτιαξε ένα απαίσιο ρόστερ και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη!

Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς στο Twitter ήταν η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον ντόρο που προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 11/11 με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Έτορε Μεσίνα στο ιταλικό ΜΜΕ «Il Foglio».

Ο «Έκτορας» προκάλεσε... διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Αρμάνι αφού φέρεται να δήλωσε ότι ο Σαμπάζ Νέιπιερ στέλνει μηνύματα σε φίλους του και λέει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο Μιλάνο!

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» απαίτησε από τον Μεσίνα να σταματήσει να λέει ψέματα και ακολούθως ο προπονητής των πρωταθλητών Ιταλίας, με επίσημη τοποθέτηση, εξήγησε πως όλα οφείλονται σε παρερμηνεία των δηλώσεών του από τους δημοσιογράφους.

Στη συνέντευξή του σχολίασε μεταξύ άλλων την παρουσία του Κέβιν Πάνγκος, εξηγώντας πως ο Καναδός γκαρντ «δεν είναι ο κατάλληλος οδηγός για το αυτοκίνητό μας», προκαλώντας την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς!

«Πέταξε τον Πάνγκος στον ωκεανό, εμένα με πέταξε στο διάστημα» εξήγησε ο γκαρντ της Μονακό και πρόσθεσε: «Το να κατηγορείς έναν πόιντ γκαρντ που έχει υπάρξει All-Euroleague και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις υψηλού επιπέδου σε πέντε αγώνες σε μία σεζόν και να μην κοιτάς στον καθρέφτη και να παραδεχθείς ότι δημιούργησες ένα απαίσιο ρόστερ είναι η υψηλότερου επιπέδου χειραγώγηση που έχω δει ποτέ».

Damn bruh jus threw pangos in the ocean lol It’s coo KP he threw me in outer space and 🤷🏽‍♂️

blaming a PG that's been all Euroleague and showed high level performance 5 games into a season and not looking in the mirror and admitting you put together a terrible constructed roster is the highest level of gaslighting I've ever seen