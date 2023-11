Διαδικτυακή «επίθεση» δέχτηκε η επίσημη ιστοσελίδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ από Παλαιστίνιους και με φωτογραφία ανθρώπου της Χαμάς.

Η ένταση που επικρατεί στη λωρίδα της Γάζας μετά το ανοικτό μέτωπο μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, είχε αντίκτυπο και στην ιστοσελίδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παλαιστίνιοι χάκερ έκαναν «επίθεση» στον επίσημο ιστότοπο της ομάδας του λαού, όπου ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας ότι «η νίκη του Αλλάχ είναι κοντά».

Η Μακάμπι με χαρακτηριστικό tweet ανέφερε ότι «η επίσημη ιστοσελίδα μας μας παραβιάστηκε ως μέρος μιας κυβερνοεπίθεσης σε αρκετούς ισραηλινούς αθλητικούς ιστότοπους. Λίγο αργότερα, το πρόβλημα επιδιορθώθηκε και ο ιστότοπος επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει, σίγουρα όχι αυτό».

The official website of Maccabi Tel Aviv basketball team was hacked by pro-Palestinian hackers - the photo of the spokesman for the military wing of Hamas, Abu Obaida, was placed on the main page of the website. pic.twitter.com/4DShzx9GiD