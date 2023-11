Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, καλώντας τη EuroLeague να τοποθετηθεί επισήμως για την τελευταία φάση του αγώνα με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη ωστόσο ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχασαν διπλή ευκαιρία να στείλουν τον αγώνα στην παράταση.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν με κατοχή στα 17.1" για το φινάλε με το σκορ στο 79-77. Ο Γουίλιαμς-Γκος ήταν αυτός που αστόχησε στο floater, με τον Μαντάρ πάντως να φαίνεται πως στο ξεκίνημα της φάσης χτυπάει το χέρι του Αμερικανού, λίγο πριν αυτός οδηγηθεί στην εκτέλεση.

Για αυτή τη φάση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τη EuroLeague να τοποθετηθεί δημόσια, κάνοντας λόγο για εσφαλμένη εφαρμογή των κανονισμών από τους διαιτητές.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καλεί την EUROLEAGUE να λάβει ξεκάθαρη θέση για το φάουλ στον Nigel Williams Goss στην τελευταία φάση του αγώνα με την Fenerbahce. Η εσφαλμένη εφαρμογή των κανονισμών από τους διαιτητές έκρινε τον αγώνα εις βάρος μας».

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶



Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL