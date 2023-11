Δύο ευκαιρίες είχε ο Ολυμπιακός για να στείλει το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην παράταση, με τους Γκος και Μιλουτίνοφ να μην μπορούν τελικά να σκοράρουν!

Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και Νίκολα Μιλουτίνοφ έχασαν διπλή ευκαιρία για να οδηγήσουν το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στην παράταση. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν με κατοχή 17.1'' με το σκορ στο 79-77 αλλά δε βρήκαν σκορ.

Ο Γουίλιαμς Γκος ήταν αυτός που αστόχησε στο floater, με τον Μάνταρ πάντως να φαίνεται πως στο ξεκίνημα της φάσης χτυπάει το χέρι του Αμερικανού, λίγο πριν αυτός οδηγηθεί στην εκτέλεση.

Μετά το χαμένο του floater, ο Μιλουτίνοφ προσπάθησε να κάνει το tip αλλά η μπάλα αναπήδησε για δεύτερη φορά και έτσι δεν μπόρεσε να σκοράρει, με τη Φενέρμπαχτσε να γραπώνει τη νίκη.

