Η Βαλένθια είναι επιβλητική στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Στέφαν Γιόβιτς να ολοκληρώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με ένα τρομερό buzzer beater.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχεται στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, την Βαλένθια με τον ισπανικό σύλλογο να είναι καταιγιστική στοπ πρώτο μισό της αναμέτρησης, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο με 52-30.

Αυτοί οι 22 πόντοι αποτελούν ρεκόρ για την Βαλένθια, όσων αφορά την διαφορά σε ημίχρονο στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτή όμως η επίδοση δεν θα είχε σημειωθεί αν ο Στέφαν Γιόβιτς δεν είχε ευστοχήσει στην λήξη του ημιχρόνου σε προσπάθεια τριών πόντων... από το κέντρο.

Ενώ απέμεναν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περιόδου, ο 32χρονος Σέρβος πέταξε την μπάλα από πολύ μακριά και σε νεκρό χρόνο βρήκε στόχο.

Δείτε το βίντεο με το τρομερό καλάθι του Γιόβιτς:

WHAT A WAY TO CLOSE THE HALF🔥🔥🔥



Stefan Jovic from the logo and @valenciabasket leads by 22 at Kaunas👀#MagicMoment pic.twitter.com/MJA1Q12xa6