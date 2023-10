Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα video με τις αντιδράσεις των παικτών μετά το ρεπό που τους έδωσε ο Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Εφές και κατάφερε έτσι να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση στη Euroleague. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε ένα video στο οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοινώνει στους παίκτες ότι θα έχουν ρεπό την Παρασκεύη και εκείνοι τρελάθηκαν από τη χαρά τους.

«Όταν ο κόουτς σού δίνει έναν παραπάνω λόγο για να γιορτάσεις. Αύριο υπάρχει ρεπό!!» αναφέρουν οι Πειραιώτες που έχουν μπροστά τους το ντέρμπι της Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα 30/10.

🥳👏🏽 When coach gives you one more reason to celebrate!!!



Tomorrow is Day Off!!! 😃