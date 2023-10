Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι το βασικό φαβορί ώστε να γίνει ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν.

Σύμφωνα με την Eurodevotion, μετά από το «ναυάγιο» ανάμεσα στην Βιλερμπάν και τον Γκόρντον Χέρμπερτ, ο Τζιανμνάρκο Ποτσέκο είναι ο νέος υποψήφιος για τον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Όπως μεταφέρουν μάλιστα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον 51χρονο τεχνικό ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας, να αναμένεται να κάνει σύντομα το ντεμπούτο του στην Euroleague.

Η Βιλερμπάν πραγματοποίησε πολύ άσχημη αρχή στους πρώτους αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας σε τέσσερις αγώνες ισάριθμες ήττες από Ερυθρό Αστέρα (94-73), Παρτιζάν (62-88), Άλμπα (67-76) και Φενέρμπαχτσε (101-86).

Μετά την απόλυση του Τι Τζέι Πάρκερ και την μη επιτυχημένη προσπάθεια με τον Χέρμπερτ εξαιτίας της γερμανικής ομοσπονδίας, η Βιλερμπάν φαίνεται πως θα αποκτήσει τελικά τον Ποτσέκο ώστε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Italian NT Coach Gianmarco Pozzecco is the new candidate for Asvel bench after Gordon Herbert finally couldn’t accept the job due to DBB refusal