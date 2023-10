Σλούκας για την ELPA: «Είναι ο συμπαίκτης μας» (vid)

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την ELPA και υποστήριξε ότι αποτελεί τον συμπαίκτη των παικτών που αγωνίζονται στην Euroleague.

H ELPA φιλοξένησε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, όπως επίσης και τους Ροντρίγκ Μπομπουά, Βλάντιρ Λούτσιτς και Ντάνιελ Ντίεθ οι οποίοι μίλησαν για τη βοήθεια που παρέχει στους παίκτες.

«Η ELPA είναι πολύ σημαντική για τους παίκτες. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ο συμπαίκτης μας. Είναι ο υποστηρικτής μας γιατί μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και ελπίζω να συνεχίσει να δίνει τα πάντα όπως ακριβώς τα δίνει και τώρα» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Κώστα Σλούκα.

Ο Ροντρίγκ Μπομπουά είπε ότι «είναι σημαντική η προσφορά τους γιατί υπήρχαν πράγματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν. Βοηθάει πραγματικά τους παίκτες» ενώ ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς ανέφερε από τη πλευρά του: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ άξιζε να είχε κάποιο όργανο για να εκπροσωπεί τους παίκτες. Βλέπω πολλά πράγματα να έχουν διορθωθεί κάνοντας τη σύγκριση με το παρελθόν».

🎥 “ELPA is our teammate and our supporter.”



Rodrigue Beaubois, Vladimir Lucic, @danidiez11 & @kos_slou sound off on the progress of the association and voice their hopes for the future. #ELPlayers pic.twitter.com/orCvqmxjBN