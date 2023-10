Ο Τζέιμς Νάναλι με τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα πήρε την μπουκιά από το στόμα των «ερυθρολεύκων» στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε στη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα, στην τελευταία φάση ήρθαν τα πάνω-κάτω.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία και ο Τζέιμς Νάναλι με... κρύο αίμα στις φλέβες έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι για την ισοφάριση (85-85) και την παράταση στο ΣΕΦ.

Νωρίτερα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 2/2 βολές είχε δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του με 5'' για το τέλος αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετό για τη νίκη της ομάδας του.

Δείτε το καλάθι του Νάναλι με την εκπνοή

JAMES NUNNALLY takes it to OT in Greece 🎯🤯@PartizanBC #MagicMoment pic.twitter.com/qs10SKnKSl