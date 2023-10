Ολυμπιακός: «Οι αποτυχίες είναι πινακίδες στον δρόμο προς την επιτυχία»

Ο Ολυμπιακός είπε τη γνωστή του... καλημέρα στους φίλους του με μία ρήση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα ήταν η ομάδα που υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη σεζόν. Οι Καταλανοί πέρασαν από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να λέει στους φίλους της ομάδας την παραδοσιακή καλημέρα παρά την ήττα.

«Οι αποτυχίες είναι πινακίδες στον δρόμο προς την επιτυχία» αναφέρει σχετικά ο Ολυμπιακός, στη λεζάντα που συνόδευσε έναν παθιασμένο μικρό φίλο των «ερυθρολεύκων» να πανηγυρίζει έξαλλα.

Οι Πειραιώτες έχουν ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ενόψει της συνέχειας, αρχής γενομένης με το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή (15/10 - 17:15) στο Φάληρο.

Kalimera! ☀️☕️✊🏽



“Failures are finger posts on the road to achievement” ~ C.S. Lewis



We are moving forward with the same passion… ❤️‍🔥

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/mAx5cENHZZ