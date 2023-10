Το 2016, ο 12χρονος τότε Γιακόβ Νοάμ συμμετείχε στο καμπ που διοργάνωσε ο Μίλος Τεόντοσιτς στο Βελιγράδι και έβγαλε φωτογραφία μαζί του. Το βράδυ της Πέμπτης, έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και αντιμετώπισε το παιδικό είδωλό του στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου.

Η ζωή γράφει με δικά της στοιχεία τα σενάρια και το συναπάντημα του Γιακόβ Νοάμ με τον Μίλος Τεόντοσιτς στο παρκέ της Stark Arena το βράδυ της Πέμπτης 5/10 επιβεβαιώνει ότι μερικές φορές τα όνειρα γίνοντα πραγματικότητα.

Ο 19χρονος γκαρντ της Βιλερμπάν, γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου 2004 έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι.

Στα 6:16 που έμεινε στο παρκέ, είχε 0/1 δίποντο και 1 ριμπάουντ όμως έχει έναν πολύ πιο σημαντικό λόγο για να θυμάται τον αγώνα στη Stark Arena. Και αυτός έχει να κάνει με το ότι έπαιξε αντίπαλος με το παιδικό είδωλό του, τον Μίλος Τεόντοσιτς!

Το 2016, σε ηλικία 12 ετών, συμμετείχε στο καμπ που διοργάνωσε ο Τεόντοσιτς στο Βελιγράδι και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Μάλιστα, έβγαλε φωτογραφία με τον Σέρβο γκαρντ, ποζάροντας στο πλευρό του και ανάμεσα σε δεκάδες παιδιά. Και στον πρώτο αγώνα της καριέρας του στο κορυφαίο επίπεδο, ήλθε αντιμέτωπος μαζί του!

Μάλιστα σχολίασε τη συνάντησή τους στο Twitter: «Δύσκολη ήττα στην πρεμιέρα της EuroLeague χθες. Μαθαίνουμε και προχωράμε μπροστά. Σίγουρα ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να ξεκινήσω την καριέρα μου στη EuroLeague. Από είδωλο, αντίπαλος ο Μίλος Τεόντοσιτς»!

Tough loss to start the Euroleague season yesterday… learn and keep moving. Definitely an extra special way to start my Euroleague career, idol ➡️ rival @MilosTeodosic4 pic.twitter.com/xXIlPvR3gf