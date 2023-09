Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επικράτησε στην κόντρα με τον Τζορτζ Πάπας και πανηγύρισε με το σήμα κατατεθέν του, την κόμπρα!

Το γνωστό «Moneyball» έπαιξαν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Τζορτζ Πάπας για τις ανάγκες της Media Day του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Οι κανόνες είναι απλοί, όποιος ευστοχεί μετακινεί μία θέση το μπουκάλι, μέχρι να βγάλει τον άλλον νοκ άουτ.

Οι δυο τους προσπάθησαν να εμποδίσουν ο ένας τον άλλον, αλλά τελικά ο Λαρεντζάκης αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και πιο εύστοχος από τον συμπαίκτη του.

Αυτό βέβαια μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Με το που ευστόχησε στο τρίποντο της νίκης, ο Λαρεντζάκης έβγαλε την... κόμπρα, τον γνωστό του πανηγυρισμό και τρόλαρε τον Πάπας. Η κόμπρα κερδίζει!

You asked for it, here it is 💯



𝐌𝐎𝐍𝐄𝐘𝐁𝐀𝐋𝐋 @Olympiacos_BC



Larentzakis 🆚 Papas pic.twitter.com/tIe1nhM7Bd