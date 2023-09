Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε πως το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague θα είναι sold out.

Οι φίλαθλοι της Ζάλγκιρις είναι από τους πιο πιστούς στην Ευρώπη και πάντα δίπλα στην ομάδα τους. Η Zalgirio Arena είναι σε κάθε ματς sold out, κάτι που δείχνει την τρέλα του κόσμου για την ομάδα από το Κάουνας. Και φέτος έδειξαν από νωρίς την αφοσίωση τους για το σύνολο του Μακσβίτις. Η Ζάλγκιρις παίζει το πρώτο της εντός έδρας στη Euroleague στις 13 Οκτώβρη. Οι Λιθουανοί φιλοξενούν τον Ερυθρό Αστέρα και ήδη ο σύλλογος του Κάουνας πως δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Το ματς θα είναι sold out και ακόμα έχουμε 25 Οκτώβρη.

Η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις

We love to say it: 𝗦𝗢𝗟𝗗-𝗢𝗨𝗧! 📯



It’s going to be packed in @ZalgirioArena against Crvena Zvezda! 🔥 pic.twitter.com/2ctGJhAdkR