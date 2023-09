Ο Ντίνο Ράντοντσιτς είναι και επίσημα παίκτης της Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Μπάγερν που φέτος με τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντίνο Ράντοντσιτς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ισπανό κόουτς και στη Ρεάλ.

Ο Μαυροβούνιος τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στη Σαραγόσα, με την οποία είχε 4.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 16 λεπτά συμμετοχής που έμενε στο παρκέ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πριν λίγες μέρες εκπροσώπησε την πατρίδα του, το Μαυροβούνιο και στο Mundobasket, όπου είχε 7 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά ματς. Επιστρέφει στη Εuroleague μετά τη σεζόν 2017-18 τότε που έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα εκείνη τη σεζόν κατέκτησε τόσο τη Euroleague όσο και το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Willkommen in München, Dino! 👋 Wir verstärken uns mit @DinoRadoncic6! Der gebürtige Gießener wird in der @easyCreditBBL und bei @FCBB_Campus in der ProB spielen. Alle Infos zum Wechsel des WM-Teilnehmers ⤵️#FCBB #WeBallTogether