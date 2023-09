Η Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμη να κάνει ένα δυνατό κρότο, με την απόκτηση του Σερζ Ιμπάκα.

Ο Σερζ Ιμπάκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Όχι στην Ισπανία, όπου ξεκίνησε την καριέρα του, προτού αναχωρήσει για το ΝΒΑ, αλλά στη Γερμανία. Υπό τις οδηγίες ενός Ισπανού προπονητή.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Μαρκ Μουντέτ, ο Ιμπάκα συμφώνησε για ένα χρόνο με την Μπάγερν Μονάχου του Πάμπλο Λάσο. Ο 34χρονος φόργουορντ που παίζει και στη θέση του σέντερ έχει στην κατοχή του ισπανικό διαβατήριο (έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ισπανίας).

Ο Ιμπάκα βρέθηκε στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2022-2023 χωρίς να βοηθήσει ουσιαστικά, έγινε ανταλλαγή τον Φεβρουάριο στους Ιντιάνα Πέισερς, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος.

Ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2009-2016), Ορλάντο Μάτζικ (2016-2017), Τορόντο Ράπτορς (2017-2020) και Λος Άντζελες Κλίπερς (2020-2022).

Έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, το 2019 με τους Ράπτορς, ενώ ήταν τρεις φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της λίγκας (2012-1014).

‼️EUROLEAGUE | Breaking news



Serge Ibaka signs one year contract with Bayern Munchen, according my sources. pic.twitter.com/7LPcDWa748