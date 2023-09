Ξεκίνημα στα... βάσανα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι άρχισαν ήδη το τρέξιμο στη Σλοβενία όπου βρίσκονται για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας!

Ούτε... λεπτό δεν αφήνει ο Εργκίν Αταμάν να πάει χαμένο!

Λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής στη Σλοβενία, οι παίκτες των «πρασίνων» πήραν τα... όρη και τα βουνά στην Κράνισκα Γκόρα!

Από το πρωί του Σαββάτου (2/9) ξεκίνησε το τρέξιμο για τους «πράσινους» οι οποίοι θα παραμείνουν στη Σλοβενία έως και τις 8 του μήνα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια επί σλοβενικού εδάφους, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΚΡΚΑ Νόβο Μέστο στις 4/9 ενώ τρεις μέρες αργότερα (7/9) την Τσεντεβίτα/Ολίμπια. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός είναι οι διεθνείς Παπαπέτρου, Μωραΐτης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ.

